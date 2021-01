Handball-WM: Zuschauer bei Eröffnungsspiel sorgen für "Skandal"

Doch die Corona-Sorgen liegen aber weiterhin wie ein dunkler Schatten über dem Turnier am Nil, die Angst vor einem Ausbruch innerhalb der Blase ist allgegenwärtig. ( Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER )

Für neue Kritik und Schlagzeilen sorgte am Donnerstag die Tatsache, dass beim WM-Eröffnungsspiel trotz Publikumsverbots Berichten zufolge mehrere Hundert Zuschauer in der Halle dabei gewesen sein sollen. Unter ihnen viele Prominente wie etwa der ägyptische Präsident Abdel Fatah al-Sisi und Weltverbandspräsident Hassan Moustafa.

Gislason kritisiert Umstände im Hotel

"Ein Skandal", titelten das dänische Ekstra-Bladet sowie das schwedische Aftonbladet . Nach einem Aufschrei der Spieler und einem Brief von 14 Kapitänen, darunter auch DHB-Anführer Uwe Gensheimer, hatte die IHF erst Anfang der Woche zugesichert, Zuschauer in den Hallen zu verbieten. Der Vorfall von Mittwochabend war nicht das erste Versprechen, das die WM-Organisatoren nicht einhalten konnten - oder wollten.

Auch im deutschen Lager sind die beim Weltverband beanstandeten Corona-Mängel längst nicht alle behoben. So erneuerte Gislason am Donnerstag die Kritik an den Hygienebedingungen im deutschen Teamhotel.