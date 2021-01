Bundesliga: FC Schalke 04 sucht Stürmer - Korb von Mandzukic und Ibisevic

Von der Barca Academy in die Herzen der Schalker Fans

Der FC Schalke 04 ist dringend auf der Suche nach einem Stürmer - und arbeitet zurzeit an einer spektakulären Rückkehr von Ajax-Profi Klaas-Jan Huntelaar .

Korb von Ibisevic

"Sowohl Vedad als auch wir hatten andere Erwartungen an sein Engagement bei Schalke 04", wurde der Sportvorstand damals in einer Pressemitteilung zitiert. "Aus unserer Sicht ist es nunmehr besser, die Zusammenarbeit zu beenden und im Guten auseinander zu gehen. Leider hat es hier auf Schalke nicht so gepasst, wie wir uns das gemeinsam versprochen haben."