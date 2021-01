Leichtathletik: Hürden-Olympiasiegerin Brianna McNeal suspendiert

Die Olympischen Spiele in Tokio finden wohl ohne Hürden-Olympiasiegerin Brianna McNeal statt. Der US-Amerikanerin werde schwere Verstöße zur Last gelegt.

Die 29-Jährige soll bei einer Dopingkontrolle manipuliert haben, wie die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) am Donnerstag mitteilte. McNeal hatte 2016 in Rio Olympia-Gold über 100 m Hürden gewonnen, 2013 wurde sie in Moskau Weltmeisterin. Mit ihrer Bestzeit von 12,26 Sekunden liegt sie auf Rang vier der ewigen Weltbestenliste.