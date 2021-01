VfB Stuttgart: Sven Mislintat ist als Sportdirektor gewappnet

Doch Müßiggang ist Mislintats Sache nicht. Und mit ihren Erfolgen in der Bundesliga wecken die Spieler Begehrlichkeiten größerer Klubs. Das weiß auch Mislintat, der am Sonntag zu Gast im CHECK24 Doppelpass ist. "Wir sind schon extrem attraktiv gerade", betonte der 48-Jährige zuletzt.

Coulibaly als Sancho-Ersatz nach Dortmund?

Müller bezeichnet Mislintat als "Workaholic"

Seit 2019 ist Mislintat in Stuttgart und hat eine Mannschaft geformt, die begeistert. Doch anders als in Dortmund, wo er sich als Chefscout den Beinamen "Diamantenauge" verdiente, ist er als Sportdirektor in Stuttgart nun auch dafür verantwortlich Spieler zu halten. Umso schwieriger ist die Aufgabe, da Mislintat in Coronazeiten mit einem deutlich niedrigeren Etat auskommen muss.