Rainbow Six Siege: European Finals angekündigt

Die Saison 2020 ist in der Rainbow Six Zeitrechnung noch nicht ganz gelaufen – schließlich müssen erst die Top Teams der jeweiligen Regionen gekürt werden, bevor es ins Six Invitational 2021 geht. Für Europa bedeutet das, dass erstmals die vier besten Mannschaften der European League in einem Finalevent um den Spitzenplatz spielen.