Hongkong-Mixed zieht zurück: Deutsches Duo in den Schlagzeilen

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Cheng Wen-Hsing positiv getestet worden war. Die 38 Jahre alte Taiwanesin befindet sich seitdem in Quarantäne in einem Krankenhaus in Bangkok. Cheng, die am Olympiastützpunkt in Saarbrücken arbeitet, musste sich am Donnerstag erneut einem PCR-Test unterziehen.