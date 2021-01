BVB will gegen Mainz nachlegen - Bellingham eine Option

Vizemeister Borussia Dortmund will nach dem Sieg im Topspiel bei RB Leipzig seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen.

"Es war ein guter Schritt, den wir in Leipzig gegangen sind. Es bringt uns aber nichts, wenn wir da nicht nahtlos weitermachen", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) und fügte an: "Es gab in Leipzig drei Punkte, und die gleiche Anzahl gibt es auch gegen Mainz."