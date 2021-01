Gladbach: "Fragezeichen" hinter Embolo und Plea vor Stuttgart-Spiel

Breel Embolo wurde am Montag an der Hand operiert © AFP/SID/INA FASSBENDER

Dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gehen vor dem Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) die Angreifer aus.

Trainer Marco Rose konnte bei der Pressekonferenz am Donnerstag noch nicht sagen, ob die angeschlagenen Alassane Plea und Breel Embolo wieder einsatzbereit sind. Marcus Thuram ist nach seiner Spuck-Attacke gesperrt.

Hinter Embolo, der am Montag an der Hand operiert wurde, steht laut Rose noch ein "Fragezeichen" bis zum Wochenende. Dessen Sturmkollege Plea (muskuläre Probleme) absolvierte zuletzt individuelle Einheiten, bei ihm werde im Abschlusstraining am Freitag geschaut, "wie sich das verhält", erklärte Rose.