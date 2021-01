CS:GO: Junger Spieler tritt bei Fnatic in flusha's Fußstapfen.

Ein weiterer AWPler für Fnatic?

Der Neuzugang bei Fnatic hört auf den Namen Jack "⁠Jackinho⁠" Ström Mattsson und kommt wie der Rest des CS:GO-Kaders aus Schweden. Der 21-jährige hat in der schwedischen Szene schon für Wirbel gesorgt, die internationale Erfahrung fehlt jedoch. Trotzdem ist Ingame-Leader Maikil "Golden" Selim überzeugt von dem Neuzugang. Jackinho erwähnt in einem Statement auf Twitter, dass er im vergangenen Jahr bereits viel mit Ludvig "Brollan" Brolin gespielt hat und beide eine gute Chemie haben. Er fühle sich geehrt und sei sehr stolz, dass er in die Fußstapfen von flusha treten darf.