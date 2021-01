Werder: Rashica vor Comeback gegen Augsburg, Kohfeldt hofft auf Ende der Heimschwäche

Trainer Florian Kohfeldt (38) kündigte am Donnerstag an, dass der Kosovare gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) im Kader der Hanseaten stehen wird. Zudem kommen die Stürmer Niclas Füllkrug (27) und Davie Selke (25) nach ihren Blessuren besser in Schwung, beide seien laut Kohfeldt Kandidaten für die Startelf.