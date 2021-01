Bundesliga heute: Union Berlin - Bayer Leverkusen LIVE im TV, Stream, Ticker

Union Berlin kann mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen ganz nah an die Top-3 der Bundesliga heranrücken.

Trotzdem lässt sich die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison in keinster Weise aus der Ruhe bringen. Der Fokus liegt bei den Eisernen immer nur auf dem nächsten Spiel, alles andere wird ausgeblendet. Beispiel gefällig?

Mit einer beeindruckenden Abgeklärtheit und frappierenden Konstanz hat sich der Berliner Vorort-Klub ins erweiterte Spitzenfeld der Bundesliga vorgearbeitet und will da auch so schnell nicht mehr weg. Dass man nach dem Remis gegen Bayern München (1:1) und dem Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1) zu Hause gegen Top-Teams mithalten kann, soll zum Auftakt des 16. Spieltages auch die Werkself zu spüren bekommen.

Bundesliga: Union will gegen Leverkusen Revanche

"Wir haben noch was offen gegen sie, dass wir es im vierten Versuch zustande bringen, mal einen Punkt, nach Möglichkeit auch drei Punkte, mitzunehmen", sagte Fischer vor dem vorletzten Spiel der Hinrunde. Dreimal traten die Berliner seit dem Aufstieg ins Oberhaus gegen Bayer an, zweimal in der Liga (0:2/2:3), einmal im Pokal (1:3). Immer hatte man das Nachsehen, das soll sich ändern (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)