Heldt: Hertha-Duell kein "Endspiel" für Kölns Trainer Gisdol

Manager Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hält das Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC nicht für ein "Endspiel" für den in der Kritik stehenden Trainer Markus Gisdol. "Ich kann es nicht bestätigen, dass das jemand von Vereinsseite gesagt hätte", betonte Heldt am Donnerstag: "Endspiel bedeutet für mich, dass es danach nicht weitergeht - und wir wissen ja, dass es eine englische Woche ist und weitere Spiele kommen."