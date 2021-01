Bayer reist ohne Fosu-Mensah nach Berlin - Wirtz fraglich

Bayer Leverkusen muss bei seinem Gastspiel in der Bundesliga bei Union Berlin am Freitag auf seinen Neuzugang Timothy Fosu-Mensah verzichten.

Bayer Leverkusen muss bei seinem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen Neuzugang Timothy Fosu-Mensah (23) verzichten. Der Niederländer, der am Mittwoch von Manchester United verpflichtet worden war, muss sich zunächst für fünf Tage in Quarantäne begeben, teilte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit.