Corona: DTB-Pokal in Stuttgart fällt zum zweiten Mal aus

Wegen der Corona-Pandemie kann der zum Kunstturn-Weltcup zählende DTB-Pokal in Stuttgart zum zweiten Mal binnen zwölf Monaten nicht ausgetragen werden. Bereits am Dienstag hatte der Weltverband FIG bereits das für Ende Februar geplante Weltcup-Turnier der Meister in Cottbus abgesagt.