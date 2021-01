TSG-Trainer Hoeneß hat Verständnis für Kritik: "Damit muss man rechnen"

Coach Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten TSG Hoffenheim hat angesichts der sportlichen Krise Verständnis für die aufgekommene Kritik an seiner Person. "Ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Wenn man in der Bundesliga arbeitet, muss man damit rechnen", sagte der Trainerneuling am Donnerstag während der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld.