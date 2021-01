Champions League: Diese Reform-Ideen könnten sie retten

Wird die Champions League in naher Zukunft zum Auslaufmodell? Oder wird eine grundlegende Veränderung sie in neuem Glanz erstrahlen lassen?

Eine solche Super League, in der die europäischen Topklubs unter sich wären - auf Kosten der heimischen Ligen und der kleineren europäischen Verbände - ist ein Gedankenspiel, das zuletzt immer konkreter geworden war und damit die UEFA unter Druck gesetzt hat, die Kritikpunkte an der Champions League auszumerzen oder ihr Ende zu riskieren.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstand des FC Bayern München, hat die Diskussion nun wieder in den Blickpunkt gerückt: Er enthüllte, dass eine "Week of Football" mit Halbfinals und Finale in einer Stadt künftig von der Not- zur Dauerlösung werden könnte - und mahnte gleichzeitig Lösungen für ein Problem an, das er großen Schwachpunkt der Champions League in ihrer aktuellen Form sieht.