Nationaltorwart hält zwei Elfmeter: "Ter Stegen war Messi"

Frenkie de Jong (39.) hatte Barca zunächst in Führung gebracht, Oyarzabal (51.) gelang der Ausgleich per Elfmeter. Der Supercup hätte wie im Vorjahr in Saudi-Arabien ausgespielt werden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch nach Spanien verlegt. Im Endspiel treffen ter Stegen und Co. auf den "ewigen" Rivalen Real Madrid oder Athletic Bilbao, die sich am Donnerstag (21.00 Uhr) gegenüberstehen.