eSports: Diese Spieler gewannen 2020 am meisten Preisgeld

Die eSports-Bestverdiener des Jahres 2020 sind große Überraschungen. Neben vielen Call-of-Duty-Profis haben sich auch drei Schachspieler in die Liste geschlichen.

2020 hagelte es sowohl im Sport als auch im eSports Turnierabsagen und Verschiebungen. Einige millionenschwere Preisgelder blieben daher aus, weshalb sich auch die Liste der eSports-Top-Verdiener dieses Jahr ganz anders liest. Wenn man nach Preisgeldern beurteilt, ist erstmalig ein Schachweltmeister an der Spitze.

Magnus Carlsen: Schach- und Preisgeld-Weltmeister

Durch die Absage des hochdotierten Events The International führen ausnahmsweise keine Dota2-Spieler die Liste der Bestverdiener an. Auch CS:GO- und League-of-Legends-Profis sucht man vergebens. Dafür haben sich Schach- und CoD-Spieler in die Liste geschlichen, allen voran der Schachweltmeister Magnus Carlsen.