FIFA21: Griezmann, Volland & Reus - Das TOTW #16

Im Team of the Week #16 sind insgesamt fünf Spieler aus der ersten und zweiten Bundesliga vertreten © EA Sports/Sport1

Die deutsche Bundesliga gehört mit zu den stärksten nationalen Fußballigen der Welt. Dies macht sich auch in der 16. Ausgabe des Team of the Week bemerkbar.

Die inzwischen 16. Version des Team of the Week ist seit gestern in FIFA 21's beliebten Spielmodus Ultimate Team verfügbar. Von den insgesamt 23 Spielern stehen dieses Mal zwei aus der Bundesliga in der Startelf.