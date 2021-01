FC Bayern: Oliver Kahn macht Spielern nach Pokal-Blamage Ansage

Oliver Kahn richtet eindringliche Worte an das Team des FC Bayern - blickt aber auch mit einem positiven Gedanken an die letzte vergleichbare Pokal-Blamage zurück.

Oliver Kahn hat verärgert auf das unerwartete Aus des FC Bayern im DFB-Pokal reagiert - und mahnende Worte an das Team geschickt.

"Enttäuschender Abend in Kiel!", schrieb das Vorstandsmitglied des deutschen Rekordmeisters am Tag nach der Pleite auf Twitter. Die Bayern waren im Elfmeterschießen an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert, nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden.