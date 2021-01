NBA: Harden, Durant und Irving bei den Brooklyn Nets - kann das gut gehen?

"Die Art war unterirdisch!" Was erlaubt sich James Harden?

Mit James Harden holen sich die Brooklyn Nets zu ihrem bestehenden Star-Duo den dritten Künstler. Damit soll der Titel her - doch der Nets-Weg birgt viele Risiken.

Denn 2013 setzte die NBA-Franchise schon einmal alles auf eine Karte. In der Hoffnung auf einen glorreichen Titel verpflichtete das Team aus dem Big Apple die Celtics-Stars Paul Pierce und Kevin Garnett. Im Gegenzug gaben die Nets haufenweise Draft-Picks sowie einige Spieler ab.

Das Ende ist bekannt. Garnett ließ sich nach eineinhalb Jahren auf eigenen Wunsch zu den Timberwolves traden, Pierce wechselte sogar nach nur einem Jahr zu den Wizards. Die Hoffnungen auf eine Meisterschaft wurden krachend enttäuscht, über Jahre hinweg verschwand die Franchise in der Versenkung.

Brooklyn Nets gehen Risiko ein

In einem Mega-Trade hat sich die Franchise unter der Woche Rockets-Superstar James Harden gesichert . Ohne Gegenleistung lässt Houston diesen freilich nicht zu den Nets. Vier Erstrundenpicks, vier Pick Swaps der ersten Draft-Runde, Caris LeVert, Jarrett Allen, Taurean Price und Rodions Kurucs musste das Team hergeben. Ein zu hoher Preis?

Harden will unbedingt den Titel

Ein Verlangen, das bei Durant und Irving in der Vergangenheit bereits gestillt wurde.

Harden und Irving lieben den Ball

Auf dem Papier muten die Nets nun als das herausragende Team im Osten an. Mit Dreierspezialist Joe Harris und Center DeAndre Jordan runden zwei Rollenspieler die Starting Five ab. Und hätte sich Spencer Dinwiddie nicht schwer verletzt, hätte die Truppe auch auf der Bank einen starken Spielmacher.

Mit Harden und Irving tragen nun zwei sehr balldominante Spieler das gleiche Trikot. Und mit Durant haben sie einen weiteren Akteur im Team, der den Ball eigentlich oft in seinen Händen braucht, weil er wohl der vielseitigste Scorer der NBA ist.

Doch auch für das Trio gibt es nur einen Spielball. Ob das Experiment Erfolg haben wird, hängt also maßgeblich vom Verhalten des Trios - und damit in erster Linie von Harden und Irving - ab.

Harden bei Rockets extrem dominant

Acht Jahre lang riss Harden in Houston den Ball an sich, kaum ein Spieler war derart balldominant wie der ehemalige MVP. Zwar hatte er mit Chris Paul und Russell Westbrook bereits All-Stars an seiner Seite, für den Titel reichte das jedoch nicht.

In Pauls Fall funktionierte es einige Zeit lang gut, weil dieser sich Harden anpasste, ehe die Unzufriedenheit wuchs und es zur Trennung kam. Westbrook und Harden wechselten sich oft recht planlos ab und starteten mit einer Einzelaktion ihr Glück. Für die reguläre Saison reichte ihre individuelle Klasse, in den Playoffs bestraften die Los Angeles Lakers diese ausrechenbare Spielweise knallhart.

Nach dem Trade von John Wall agierte Harden in der laufenden Saison sogar häufiger teilnahmslos - speziell, wenn er den Ball nicht in den eigenen Händen hielt. Diverse Male stand der 31-Jährige hinter der Dreierlinie einfach nur herum und schaute zu. Zudem trug bzw. trägt er einige Kilos zu viel auf den Rippen, die er bei den Nets nun abtrainieren soll.

Wird Irving zum Problem?

Ohnehin ist der Status von Irving nach dessen ungeklärten Fehlen in den vergangenen Tagen unklar. Zumindest war der Trade laut Nets-GM Sean Marks mit seinen Superstars abgesprochen: "Ich habe sie um ihre Gedanken gebeten und wollte wissen, wie sehr sie sich darauf einlassen würden. Ich habe es sehr genossen, ihre Entschlossenheit zu hören und wir haben jetzt etwas Zeit, um zu sehen, wie es auf dem Court aussieht." (NBA-Saison 2020/21: Alle Spiele und Ergebnisse )

Das liegt auch in den Händen von Head Coach Steve Nash, dem eine knifflige Aufgabe bevorsteht. Wie bringt man drei Top-Spieler unter einen Hut, so dass alle ihre Top-Leistung abliefern, ohne dass sich einer vernachlässigt fühlt?

Nash muss sich als Coach beweisen

Und auch in Sachen Gesundheit gibt es keine Sicherheiten. Nicht nur, dass Spieler wie Durant und Irving bereits häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatten, die Coronapandemie macht den Saisonverlauf schwer planbar.

Die Verantwortlichen in Brooklyn haben sich daher für einen riskanten Weg entschieden.

Riskanter Weg der Nets

Sollte dies jedoch nicht gelingen - was angesichts der Konkurrenz im Osten und vor allem dem starken Westen um die herausragenden Lakers möglich ist - könnte die Franchise schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Durant und Harden haben ihren 30. Geburtstag bereits hinter sich. Ob sie wirklich in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch auf Top-Niveau spielen können, weiß niemand. Gleiches gilt für Irving, sollte er dann überhaupt noch da sein.

