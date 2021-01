Handball-WM: Gislason kritisiert Hygienebedingungen "Anders zugesagt"

"Das sind Umstände, die wir uns anders vorgestellt hatten und die uns anders zugesagt worden sind. Das ist so, es scheint nicht möglich, daran etwas zu ändern", sagte der Isländer einen Tag vor dem Turnierauftakt am Freitag ( Deutschland - Uruguay ab 18.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen Uruguay.

Handball-WM: Bedingungen verbesserungswürdig

Wie schon DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Vortag berichtete auch Gislason, dass die Corona-Maßnahmen im Teamhotel "Mena House" in Gizeh verbesserungswürdig seien. So habe der Deutsche Handballbund (DHB) einen eigenen Koch mit nach Ägypten geflogen, dieser könne aufgrund fehlenden Arbeitsplatzes aber nicht tätig werden. Auch beim Essen begegne man anderen Teams (Kader des DHB-Teams bei der Handball-WM 2021).