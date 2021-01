Düsseldorf leiht Wolfsburgs Klaus aus

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich für die restliche Saison die Dienste von Felix Klaus gesichert. Der 28-Jährige vom Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselt auf Leihbasis ins Rheinland. "Düsseldorf ist ein Aufstiegskandidat, und ich brenne darauf, mit der Fortuna anzugreifen", sagte Klaus in einer Mitteilung des Bundesliga-Absteigers.

Der frühere U21-Nationalspieler kam in dieser Saison sechsmal für die Wölfe in der Bundesliga zum Einsatz, allerdings nur einmal von Anfang an.