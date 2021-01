US-Fußball: Rodman-Tochter Trinity an zweiter Stelle gedraftet

"Profi zu werden, war mein großer Traum. Es fühlt sich so irreal an", sagte der Teenager, der über seinen Vater anfügte: "Ich bin ihm so dankbar. Aber auch wenn er ein bewundernswerter Sportler war und ich seine Gene habe, möchte ich als Trinity Rodman gesehen werden und nicht als Dennis Rodmans Tochter. Ich will meinen eigenen Weg gehen."