Corona: Saisonstart in Japans Rugby-Liga wird verschoben

Im Olympia-Gastgeberland Japan nimmt das Coronavirus ein halbes Jahr vor Beginn der bereits einmal verschobenen Sommerspiele in Tokio weiter Einfluss auf den Sport. Weil in der höchsten Rugby-Liga des Landes 67 Coronatests positiv ausfielen, wurde der für Samstag geplante Saisonstart bis auf Weiteres verschoben.

"Es ist wirklich traurig", sagte Kensuke Iwabuchi, der Vorsitzende der Japan Rugby Football Union: "Es ist auch für die Spieler und Mannschaften enttäuschend, denn wir haben alle hart gearbeitet, um die Saison an diesem Datum zu beginnen. Aber in den letzten Tagen hat sich alles geändert."

In Tokio und anderen Teilen Japans wurde zuletzt der Ausnahmezustand ausgerufen. Japans Anstieg der Fälle hat neue Bedenken hinsichtlich der Olympischen Spiele aufgeworfen, die am 23. Juli beginnen sollen. Wie in anderen Ländern auch wurde der Sport in Japan durch das Coronavirus stark beeinträchtigt. Die Zuschauerzahlen sind derzeit auf 5000 Personen oder die Hälfte der Kapazität begrenzt - je nachdem, was niedriger ist.