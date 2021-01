Jürgen Klopp von Schiedsrichter Mark Clattenburg als Heuchler bezeichnet

Jürgen Klopp und der FC Liverpool dominieren die Liga derzeit nicht wie in der Vorsaison © Imago

Jürgen Klopp macht den Schiedsrichtern in England Vorwürfe - und bekommt nun von einem Ex-Referee ordentlich Gegenwind. Es geht einmal mehr um United und Elfmeter.

Über Jürgen Klopp ist in den vergangenen Jahren viel geschrieben und gesagt worden.

Aussagen zum Trainer des FC Liverpool könnten ganze Bücher füllen. Worte, die man in solchen Werken wohl häufig finden würde: "authentisch", "ehrlich", "offen". So wurde der 53-Jährigen schon von etliche Weggefährten beschrieben.

Als "Heuchler" wurde Klopp dagegen wohl noch nicht allzu oft bezeichnet. Doch genau diesen Begriff benutzte nun der ehemalige Top-Schiedsrichter Mark Clattenburg. Der 45-Jährige, der in der englischen Premier League 292 Spiele leitete, machte dem Liverpool-Coach schwere Vorwürfe in der anhaltenden Elfmeter-Debatte in England.