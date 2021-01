Copa Libertadores: Pelés Erben vom FC Santos folgen Palmeiras ins Finale

Die No-Name-Truppe mit jungen Talenten setzte sich am Mittwoch nach einem 0:0 in Buenos Aires gegen den argentinischen Spitzenklub Boca Juniors um Ex-Nationalspieler Carlos Tevez mit 3:0 (1:0) durch. ( Spielplan der Copa Libertadores )

Die Hafenstädter, die angeführt von Pele 1962 und 1963 erstmals Südamerikas wichtigste Klubtrophäe erobert hatten, treffen nun am 30. Januar in Rio de Janeiro in einem rein brasilianischen Endspiel auf SE Palmeiras.