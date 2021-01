NBA: Lakers mit LeBron und Schröder schlagen OKC, Williamson spielt nicht

Dennis Schröder kehrt mit den Lakers in seine alte Heimat zurück und triumphiert. Zion Williamson darf aufgrund des NBA-Sicherheitsprotokolls nicht spielen.

Der deutsche NBA-Profi in Diensten der Los Angeles Lakers spielte in der Nacht erstmals gegen sein altes Team. Beim Gastspiel bei den Oklahoma City Thunder siegten die auswärts noch ungeschlagenen Lakers souverän mit 128:99.

Schröder stand bei der Partie gegen seine Ex-Franchise in der Starting Five und brachte es in 32 Minuten auf 14 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.