NBA: Dallas Mavericks schlagen Hornets, Doncic stark - Porzingis mit Comeback

Porzingis noch unzufrieden

Rückkehrer Porzingis selbst freute sich zwar über sein Comeback, zu 100 Prozent zufrieden war er mit seiner Leistung jedoch nicht. "Ich habe versucht, in den Minuten, die ich hatte, so viel wie möglich zu tun. Und manchmal trifft man nicht die besten Entscheidungen, wenn man wirklich aggressiv sein will. Aber das ist okay. Es ist ein Teil davon. Ich wollte aggressiv sein, wenn ich auf dem Spielfeld war."