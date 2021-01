Rummenigge: UEFA denkt über Änderungen in Champions League nach

Nach Aussagen von Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge will die Europäische Fußball-Union UEFA die Champions League attraktiver machen und erwägt auch die Einführung einer sogenannten "Week of Football". Demnach könnten das Halbfinale und Finale der Königsklasse in einer Stadt ausgetragen werden. Man wolle, so Rummenigge, "ein bisschen nach dem Vorbild Super Bowl eine große Fußball-Attraktion zum Schluss einer Saison stattfinden lassen."