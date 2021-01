kicker: DFL erinnert Profiklubs an Hygienekonzept

Dies berichtet das Fachmagazin kicker am Mittwochabend mit Verweis auf einen Brief, den die DFL an die Klubs gesendet haben soll.

Friseurverband mit Kritik an Profis

Am Dienstag hatte der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks in einem Offenen Brief an DFB-Präsident Fritz Keller den Profifußball zur Solidarität im Lockdown aufgerufen und das Styling-Verhalten der Spieler moniert.