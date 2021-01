DFB-Pokal: Bastian Schweinsteiger sieht Code des FC Bayern geknackt

Schweinsteiger: "Code langsam entschlüsselt"

"Man merkt schon bei den Mannschaften, die gegen Bayern spielen, dass sie so ein bisschen dieses Hochstehen der Abwehr versuchen auszuspielen mit direkten Pässen hinter die Abwehr, sagte der TV-Experte vor dem Pokal-Spiel der Bayern bei Holstein Kiel in der ARD : "Man hat es in dem Spiel gesehen, aber auch schon in vielen anderen zuvor. Es kommt mir so vor, als ob der Code so langsam entschlüsselt wird."

Auch der Zweitligist nutzte in Person von Fin Bartels in der ersten Halbzeit die Schwachstelle im Bayern-System, indem er nach einem langen Pass zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. "Beim Gegentor stehen sie auf der Mittellinie sehr, sehr hoch, und das auch noch in Unterzahl. Das ist so unnötig in meinen Augen", sagte Schweinsteiger in der Pause. "Aber sie stehen so hoch. Dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn der Gegner den Ball auch mal richtig spielt."