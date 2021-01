Schalke 04: Transfer von Ömer Beyaz von Fenerbahce - Details zu Tönnies-Veto

Draxler zurück zu Schalke? So ist der Stand

Der 17 Jahre alte offensiven Mittelfeldspieler, der als eines der größten Talente des türkischen Fußballs gilt und in seiner Heimat auch schon mal als "türkischer Messi" bezeichnet wird, kommt demnach ablösefrei zur kommenden Saison.

Angeblich hatten neben Schalke, das im DFB-Pokal-Achtelfinale am 2./3. Februar auf den VfL Wolfsburg trifft, auch Borussia Dortmund und Leicester City sowie sogar der FC Barcelona und Manchester City ein Auge auf Beyaz geworfen. (Ergebnisse/Spielplan des DFB-Pokals)

Schalke: Nach Kolasinac nun Fenerbahce-Juwel Beyaz

Tümmers begründet Veto gegen Tönnies

Der Entschluss sei "wohl durchdacht" gewesen und habe "keinesfalls der Befriedigung meines Egos" gedient, führte der vom Schalker Fanclub Verband entsandte Mandatsträger in seinem Brief an die Bezirksleiter und Mitglieder weiter aus.