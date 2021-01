WWE? AEW? Shooting Star Jay White hält Fans in Atem

Steht der 28 Jahre alte Neuseeländer vor dem Aus bei der Japan-Promotion NJPW und dem Sprung zum Mainstream-Star? Oder steckt etwas anderes hinter der Pressekonferenz am 5. Januar, die die Wrestling-Welt in anhaltenden Aufruhr versetzt hat?

Jay White in den Fußstapfen von Topstars

In einer emotionalen und intensiven Ansprache an die Presse deutete er danach an, dass das Match seine Abschiedsvorstellung bei NJPW gewesen sein könnte. Seitdem diskutiert die Szene, ob es White nun zu WWE oder AEW zieht - und ob er dort ein genauso großer Star werden kann wie in Japan.