Zweiter Teil-Lockdown macht Sportvereinen noch mehr zu schaffen

Viele Sportvereine verzeichnen Mitgliederrückgänge wegen des erneuten Lockdowns in der Pandemie © FIRO/FIRO/SID

Den Sportvereinen in Deutschland macht der zweite Teil-Lockdown deutlich mehr zu schaffen als die ersten Maßnahmen gegen die Pandemie im Frühjahr.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie zur 8. Welle des Sportentwicklungsberichts für Deutschland, an der sich vom 21. Oktober bis 21. Dezember 2020 genau 20.179 Sportvereine beteiligt haben.

Bis zum erneuten Teil-Lockdown ab November sei der Anteil an Vereinen noch ausgeglichen gewesen, die Mitgliedschaftsrückgänge oder -zuwächse zu verzeichnen hatten, hieß es. 36,6 Prozent an Rückgängen standen 35,0 Prozent an Zuwächsen gegenüber.