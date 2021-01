DFB-Pokal, 2. Runde: Holstein Kiel - FC Bayern 6:5 im Elfmeterschießen

"Diesen Abend wird keiner in Kiel, kein Spieler, kein Fan, kein Mensch jemals vergessen", sagte Gelios bei Sky . Dies sei "definitiv" der größte Moment in seiner Karriere, betonte Gelios, der sich mit den Bayern-Schützen im Vorfeld "gar nicht beschäftigt" hatte. Bei Bartels' Elfmeter schaute er gar nicht hin.

Wahl sorgt für Verlängerung

Beim frühen Führungstor für die Bayern von Serge Gnabry (14.) übersah der Schiedsrichter-Assistent eine Abseitsstellung des Nationalspielers. Nach 37 Minuten traf Bartels zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Leroy Sané die Gäste per Freistoß wieder in Führung. In der Nachspielzeit aber traf Kiels Kapitän Hauke Wahl zum 2:2.