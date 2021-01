FC Bayern: Hansi Flick setzt trotz Formtief weiter auf David Alaba

Alaba genießt bei Flick hohe Wertschätzung

Laut dem Datendienstleister Deltatre gewinnt Alaba in dieser Spielzeit nur noch 51 Prozent seiner Zweikämpfe und gehört dadurch zu den zweikampfschwächsten Innenverteidigern der Liga. In der Vorsaison hatte er zumindest noch 60 Prozent seiner direkten Duelle für sich entschieden.

Rufe nach Hernández werden laut

Nach SPORT1 -Informationen wird Flick auch zukünftig an Alaba festhalten. Eine Denkpause ist nicht geplant. Alaba hat für das Trainerteam weiterhin einen hohen sportlichen Wert. Zudem will man ihm vor seinem möglichen Wechsel (Topfavorit ist Real Madrid) einen würdigen Abschied bereiten.

Flick stellt sich vor Spieler

Am Dienstag, einen Tag vor dem Pokalspiel bei Holstein Kiel (DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), redete sich Flick auf der Pressekonferenz in Rage. Er werde "richtig sauer, wenn es unfair ist", sagte Flick, dem öffentliche Kritik an seinen Spielern gewaltig stinkt.