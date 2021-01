Bayer Leverkusen verpflichtet Timothy Fosu-Mensah von Manchester United

Wie SPORT1 bereits im Vorfeld berichtet hatte , unterschrieb der bisher in Diensten von Manchester United stehende Nationalspieler der Niederlande beim Werksklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 .

Bayers Sportdirektor fügte an: "Mit seiner Verpflichtung haben wir nach den Ausfällen von Santiago Arias und Mitchell Weiser nicht nur aktuell eine weitere Top-Alternative für die Defensive gewonnen. Tim ist noch jung und entwicklungsfähig. Er wird uns auch perspektivisch weiterhelfen."

Völler: Vorab-Lob für United-Mann Fosu-Mensah

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in dem Niederländer, der in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet worden ist, "eine wertvolle Verstärkung unseres Kaders. Wir stehen in den kommenden Wochen vor großen sportlichen Herausforderungen. Dafür brauchen wir belastbare Spieler, die konstant ihre Topleistung abrufen."