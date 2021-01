Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo plant zahlreiche Hallen-Starts - Auftakt am Wochenende

Malaika Mihambo will an vielen Hallen-Events teilnehmen © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Bereits am Wochenende will Deutschlands Sportlerin des Jahres in Frankfurt/Main ihre Form testen - am Samstag im Sprint über 60 m und Sonntag dann im Weitsprung. "Im Weitsprung absolvieren wir eine Leistungsdiagnostik", sagte ihr Trainer Uli Knapp: "Malaika startet daher aus verkürztem Anlauf, zwischen zwölf und 16 Schritten."