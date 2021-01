Formel 1: Toto Wolff erwartet ein "Erdbeben"

Toto Wolff sieht in der Formel 1 spannende Zeiten auf den Mercedes-Rennstall zukommen.

Angesichts der neuen Budget-Obergrenze in der Formel 1 steht auch den Silberpfeilen keine leichte Zeit bevor. "Wir müssen uns anders strukturieren, als wir es bisher getan haben", sagte Wolff.

Und weiter: "Es gibt Faktoren, die gegen uns arbeiten und uns sehr motivieren und es gibt Faktoren, die für uns arbeiten, weil wir glauben, dass wir ein gutes Team haben", so Wolff.

"Grundsätzlich begrüßen wir Veränderung und haben das auch in der Vergangenheit immer getan. Also schauen wir mit Vorfreude auf 2022", erklärte der Funktionär, der sich nach längerer Hängepartie zu Mercedes und seiner Rolle als Teamchef bekannte. Der neue Vertrag des 48-Jährigen läuft bis 2023.

Wolff: "Ich genieße die Beziehungen innerhalb des Teams"

"Ich genieße die Beziehungen innerhalb des Teams und solange ich den Eindruck habe, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen kann, bleibe ich in meiner jetzigen Rolle dabei", betonte Wolff und fügte hinzu:

"Gleichzeitig muss ich aber darauf achten, dass ich keinen Engpass in Sachen Führungsqualitäten kreiere. Das bin ich meinen Angestellten, Mercedes und den Shareholdern schuldig. Es wird eine Zeit kommen, in der ich den Staffelstab weiterreichen werde an jemanden, der es besser macht als ich." (Rennkalender der Formel 1 2021)