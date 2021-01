Endlich bestätigt: Yoru ist Valorant’s neuester Agent

Zum Start der zweiten Episode trifft ein neuer Duellant in Valorant ein - Yoru. Durch seine einzigartigen Fähigkeiten wird er für viel Chaos beim Gegnerteam sorgen.

Das schlecht gehütete Geheimnis in Riot’s eSport-Shooter wurde gelüftet: Yoru ist ab sofort offizielles Mitglied der Agentenfamilie von Valorant. Unzähligen Yoru-Leaks folgte nun der Veröffentlichungstrailer, in dem der Japaner vorgestellt wird.

Yoru ist der geborene Angreifer und wird bald in vielen Highlight-Reels auftauchen, denn sein Kit verbindet Stealth- und Verwirrungstechniken und verheimlicht, wo er tatsächlich zuschlagen wird. Riot beschreibt seinen Spielstil wie folgt: „Yoru reißt Löcher durch die Realität um feindliche Linien unentdeckt zu überqueren. Durch den gleichmäßigen Einsatz von Verwirrung und Aggression erledigt er sein Ziel, noch bevor dieses weiß, wie ihm geschieht.“

Agent Yoru - die Fähigkeiten

All das macht ihn zu einer gefährlichen Figur, die nicht auf Unterstützung durch Mitspieler angewiesen sein wird.

Valorant Patch Notes 2.0

Zusätzlich zum frischen Charakter erhält Valorant im neuesten Patch auch einige Spielupdates. Allen voran werden im Entwicklertagebuch Brimstone, Omen und Viper in den Fokus gerückt. Brimstone’s Stim Beacon ist nun direkt aktiv, seine Molotov wurde günstiger, seine Smokes erhalten eine höhere Reichweite, was den Agenten in Summe deutlich stärker macht.