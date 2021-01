Kritik an frisierten Profis für VdV Haarspalterei

Die Kritik der deutschen Friseure an "topgestylten Fußballern" während des Lockdowns grenzt für die Spielergewerkschaft VdV an Haarspalterei.

sagte VdV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky am Mittwoch dem SID .

Der Zentralverband Friseurhandwerk hatte am Dienstag in einem Offenen Brief an Präsident Fritz Keller vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mutmaßliche Missachtungen der Corona-Vorschriften durch Bundesliga-Profis und fehlendes Bewusstsein der Spieler für ihre gesellschaftliche Vorbildrolle angeprangert.