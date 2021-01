Volleyball-Bundesliga Frauen: Schwerin - Stuttgart LIVE im TV, Stream und TICKER

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen spielen am Donnerstag der SSC Palmberg Schwerin und der Allianz MTV Stuttgart gegeneinander.

Am Donnerstagabend steht bei SPORT1 Volleyball-Bundesliga der Frauen auf dem Programm. Um 20.30 Uhr empfängt der SSC Palmberg Schwerin den Allianz MTV Stuttgart.( Volleyball-Bundesliga Frauen: SSC Palmberg Schwerin - Allianz MTV Stuttgart am Do. ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream )

Stuttgart ist als Tabellenführer mit neun Siegen aus zehn Spielen der Favorit in der Partie, aber auch Schwerin hat einen guten Saisonstart hingelegt. In den bisherigen neun Spielen konnten die Schwerinerinnen sieben Mal gewinnen. ( Tabelle der Volleyball-Bundesliga Frauen )

Allianz MTV Stuttgart Favorit gegen SSC Palmberg Schwerin

Schwerin hingegen ist in diesem Jahr bereits angetreten. Am 9. Januar gelang ein souveränes 3:0 über NawaRo Straubing. ( Spielplan der Volleyball-Bundesliga Frauen )

Wer in dem Kracher am Donnerstag die Nase vorn haben wird, ist also völlig offen. Schwerin könnte mit einem Sieg nah an die Tabellenspitze heranrücken, während Stuttgart seine Vormachtstellung ausbauen möchte.