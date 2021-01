Handball-WM 2021: Traum der USA zerplatzt - "riesige Enttäuschung"

Geplatzter WM-Traum "riesige Enttäuschung"

Satte 19 Fälle verhinderten schlussendlich die erste Teilnahme der USA an einer WM seit 20 Jahren, am Abend vor Beginn des Turniers wurde der krasse Außenseiter durch Nachrücker Schweiz ersetzt.

"Dass unsere Teilnahme dann im letzten Moment, am letzten Tag noch abgesagt werden muss, trifft einen natürlich sehr hart", erklärt Skorupa, einer von sieben in Deutschland aktiven US-Spielern ( Handball: Die wichtigen Regeln erklärt ).

USA hoffte bis zuletzt auf WM-Start

Was in den chaotischen vergangenen Tagen passiert ist, "realisiert man erst mal gar nicht. Erst geht es zur WM, dann doch nicht. Das muss man dann erst einmal verarbeiten."

Denn die USA, die sich in Dänemark auf das Mega-Turnier am Nil vorbereitet hatten, hofften bis zuletzt auf ihren WM-Start und hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt.

"Jeder will natürlich nur das Beste für den amerikanischen Handball, aber auch für die Spieler", meint Skorupa, der selbst positiv getestet wurde und vorerst nun in Dänemark in Quarantäne bleiben muss, zum Hin und Her.