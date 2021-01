Rapinoe widerspricht Biden: "Das ist Amerika"

Rapinoe befürchtet weitere Ausschreitungen in den USA © AFP/SID/CHRISTOPHE SIMON

US-Fußballstar Megan Rapinoe befürchtet nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington weitere Ausschreitungen der Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump.

"All die Aufrufe zur Einheit und zum Vorwärtskommen können offensichtlich nicht ohne Gerechtigkeit auskommen. Wenn wir dies nicht bestrafen und in vollem Umfang untersuchen, regt das nur an, dass mehr davon passiert", sagte die Weltmeisterin bei einer digitalen Presserunde des US-Nationalteams.