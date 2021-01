PUBG Mobile auf dem Vormarsch - Umsätze steigen weiter

PUBG Mobile erreicht Allzeithoch

Der Shooter generierte nochmal 7.5 Prozent mehr Umsatz als im Dezember des Vorjahres. Der Großteil der Einnahmen stammt vom chinesischen Markt, wo das Spiel unter dem Namen Peacekeeper Elite läuft. 56 Prozent aller Umsätze sind auf den asiatischen Kontinent zurückzuführen. Die USA belegt in dieser Statistik mit 9.6 Prozent den zweiten Platz.

Mobile Games - Gewinner der Krise?

Der weiterhin umsatzstärkste Mobile-Titel stammt ebenfalls aus dem Hause Tencent: Honor of Kings, bei uns unter dem Namen Arena of Valor bekannt, ist ein MOBA im Stile von League of Legends. Es erwirtschaftete im Dezember 2020 258 Millionen US-Dollar Umsatz - eine Steigerung von 58 Prozent zum Vorjahr.