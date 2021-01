Tennis: Turniersiege für Sabalenka und de Minaur

Alex de Minaur gewinnt ATP-Turnier in Antalya © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Aryna Sabalenka und Alex de Minaur sind im Tennis die ersten Turniersieger des Jahres. Die Weißrussin Sabalenka feierte bei der Australian-Open-Generalprobe in Abu Dhabi mit einem 6:2, 6:2 gegen Weronika Kudermetowa (Russland) ihren dritten WTA-Titel in Serie, sie ist seit 15 Matches ungeschlagen und eine Titel-Kandidatin für Melbourne (8. bis 21. Februar). Zum Abschluss von 2020 hatte Sabalenka in Ostrau und Linz triumphiert.