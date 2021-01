Hoeneß baut auf Erfahrungen aus der Familie: "Das hilft mir"

Die Kritik am Coach der Kraichgauer in seiner Premierensaison im Oberhaus war nach der Niederlage bei Schalke 04 (0:4) am vergangenen Wochenende deutlicher geworden. Die großen Verletzungsprobleme sorgen für "enorme Schwierigkeiten", sagte Hoeneß: "Aber wer als Trainer den Schritt in die Bundesliga geht, sollte darauf vorbereitet sein, Lösungen zu finden."