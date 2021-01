Handball-WM: Insgesamt sieben Coronafälle bei Brasilien

Weitere Coronafälle sorgen bei der am Mittwoch beginnenden Handball-WM in Ägypten für noch mehr Unruhe. Nun ist auch Brasilien stark betroffen.

Weitere Coronafälle sorgen bei der am Mittwoch beginnenden Handball-WM in Ägypten für noch mehr Unruhe. Brasiliens Nationaltrainer Tata Oliveira und dessen Rückraum-Star Thiagus Petrus vom Champions-League-Finalisten FC Barcelona wurden vor der Abreise aus Portugal nach Kairo positiv getestet und haben sich in Isolation begeben. Das teilte der nationale Verband mit.