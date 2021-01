NBA 2K21: Kidd, Pierce & Houston - Das neue Throwback-Moments-Pack

Jason Kidd im New-Jersey-Nets-Trikot ist der Headliner des neuen Throwback-Moments-Packs © 2K via Twitter

Letzte Woche Freitag begann ein neuer Zeitabschnitt im NBA 2K21-MyTeam-Modus. Mit "The Return" startete die inzwischen 4. Saison der 21er-Ausgabe. Neben den unterschiedlichen Belohnungs-Spielern, die über die einzelnen Spielmodi verfügbar sind, bringt jede Saison meist eine oder mehrere Neuerungen und/oder Besonderheiten mit in das Spiel.

Throwback Moments: 6 Divisionen - 6 Packs

Packtechnisch gesehen, erschienen schon letzte Woche zwei neue Arten von Kartensätzen, die man über die verschiedensten Wege erwerben kann. Während die nun aktualisierten Rosterspieler der laufenden NBA-Saison in so gut wie jedem anderen Pack als Beiwerk zu finden sind oder über den Shop gezielt gekauft werden können, erhält man die neuen Heatcheck-Spielerpacks nur über das erfolgreiche Abschließen der Domination-Spiele oder über andere Belohnungswege.

Seit gestern Abend ist nun ein Pack erschienen, das Aufschluss darüber gibt, wie die nächsten Wochen aussehen könnten: Das "Throwback-Moments"-Pack der Atlantic-Division. Wer sich ein wenig mit der NBA auskennt, weiß, dass diese in zwei Conferences - East und West - und sechs Divisionen aufgeteilt ist. Da jede MyTeam-Saison um die sechs Wochen geht, deutet das darauf hin, dass nun jede Woche eines dieser Throwback-Moments-Packs erscheinen und sich dabei thematisch an den Teams orientieren wird, die in der entsprechenden Division vertreten sind.